При обыске помещения оперативники изъяли "синтетику" и оборудование для ее употребления.

В Новосибирске пресекли деятельность наркопритона в квартире дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, двое злоумышленников систематически предоставляли свою квартиру в доме на улице Авиастроителей наркозависимым гражданам и также употребляли запрещенные вещества. При обыске помещения оперативники изъяли "синтетику" и оборудование для ее употребления.

В отношении организаторов наркопритона возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сообщается, что к административной ответственности привлечены трое наркозависимых граждан, которые посещали квартиру.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области пресекли деятельность 12 курьеров онлайн-мошенников.

Видео: УМВД по Новосибирской области