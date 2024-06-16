В Брянской области пресекли деятельность 12 курьеров онлайн-мошенников

Общий ущерб превысил пять миллионов рублей.

В Брянской области полицейские пресекли деятельность 12 курьеров онлайн-мошенников. Об этом сообщили в пресс-службы УМВД по региону.

По данным следствия, аферисты звонили пожилым гражданам и сообщали о том, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и нуждаются в финансовой помощи, чтобы избежать уголовной ответственности. Жертвы обмана передавали деньги посыльному, который приходил к ним домой.

Общий ущерб превысил пять миллионов рублей. Сотрудники полиции установили личности посыльных и задержали 12 человек. Те признались, что нашли подработку в Интернете. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Крыму обнаружили наркоплантацию, на которой произрастало свыше тысячи кустов конопли.

Видео: УМВД по Брянской области