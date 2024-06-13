В ходе обследования полицейские изъяли кусты конопли общим весом более 230 кг.

В Крыму обнаружили наркоплантацию, на которой произрастало свыше тысячи кустов конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По предварительным данным следствия, двое местных жителей нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена, а после организовали наркоплантацию вблизи одной из трасс Советского района. Злоумышленники высадили семена на грядки и укрыли пленкой взошедшие ростки.

В ходе обследования полицейские изъяли свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Сочи задержали мужчину, прятавшего наркотики в носках.

Видео: МВД по Республике Крым