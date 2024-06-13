В Крыму обнаружили наркоплантацию, на которой произрастало свыше тысячи кустов конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По предварительным данным следствия, двое местных жителей нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена, а после организовали наркоплантацию вблизи одной из трасс Советского района. Злоумышленники высадили семена на грядки и укрыли пленкой взошедшие ростки.
В ходе обследования полицейские изъяли свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Сочи задержали мужчину, прятавшего наркотики в носках.
Видео: МВД по Республике Крым
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