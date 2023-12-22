По внешним призракам мужчина находился в состоянии опьянения.

В Сочи задержали мужчину, прятавшего наркотики в носках. Об этом сообщили в пресс-службе местного УМВД.

По данным следствия, 31-летний житель Мурманской области привлек внимание сотрудников ППСП. По внешним призракам мужчина находился в состоянии опьянения.

При разбирательстве выяснилось, что с собой у задержанного в носках и сумке находились свертки с мефедроном. Злоумышленник планировал сбыть наркотики на территории города-курорта. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Сочи