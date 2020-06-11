Институт экспериментальной медицины готовится начать клинические исследования вакцины-йогурта против COVID-19

Вакцина будет съедобной и полезной не только в защите против коронавируса.

Санкт-Петербургский институт экспериментальной медицины в ближайшее время готовится начать клинические испытания вакцины против коронавируса на основе лактобактерий. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщили его сотрудники.

Ожидается, что съедобная вакцина защитит организм при помощи собственной микробиоты. Препарат будет выпускаться в форме кефира или йогурта. По словам директора Александра Дмитриева, иголки, которых все боятся, не понадобится. Производство является дешевым. Бактерии вырастают за 1-2 дня, после чего их можно использовать.

Руководитель отдела молекулярной микробиологии, член-корреспондент РАН Александр Суворов подчеркнул, что все заболевания ведут к нарушению микробиоценоза.

Мы все употребляем антибиотики и другие лекарства, часто изменения в организме носят необратимый характер. Мы можем влиять на болезни подходами восстановления микробиоты. Александр Суворов.

Ранее Piter.tv рассказывал о создании этой вакцины.

Фото: Piter.tv