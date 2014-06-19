Солист Мариинского театра попал в ДТП на самокате в Петербурге

Падение стало причиной ушиба груди и переломов ребер.

Оперный певец Мариинского театра попал в ДТП на Садовой улице в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка".

Заслуженный артист в возрасте 35 лет вечером 15 июня ехал на самокате по Садовой улице и у дома 42 врезался в дверь автомобиля. Падение стало причиной ушиба груди и переломов ребер. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили долечиваться домой.

Ранее в Петербурге 17-летняя туристка оказалась в реанимации после катания на электросамокате. Жительнице Калининградской области диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылочной области.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)