Солист Мариинского театра госпитализирован в психбольницу после серии нападений

Мужчина "отличился"сразу несколькими выходками.

43-летний артист Мариинского театра был помещен в психиатрическое учреждение после череды странных происшествий, связанных с демонстрацией оружия и удостоверения ФСБ. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по фактам его действий проводится проверка.

По информации издания "Фонтанка", инциденты начались 14 июня. В поселке Ольгино мужчина появился на автомойке с пистолетом и ножом, представляясь агентом ФСБ с позывным "Артист". Позже он под угрозой оружия принудил капитана катера перевезти его через Фонтанку, заплатив за это 300 рублей. Вечером того же дня певец попытался прорваться к бывшей возлюбленной в театре "На Литейном", размахивая пистолетом, но был остановлен охраной.

В этот же день журналисты телеканала "78" приехали в Ольгино взять у Вернера интервью. В ходе беседы артист напал на съемочную группу, повредив их автомобиль. Ущерб оценивается примерно в 100 тысяч рублей. Его задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в полицию, после чего госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Приозерском мотоциклист "скинул" травмированную пассажирку.

Фото: Piter.TV