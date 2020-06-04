Под Приозерском мотоциклист "скинул" травмированную пассажирку

Личность водителя устанавливается.

В деревне Яблоновка на 14-м километре автодороги "Мельничный ручей – Яблоновка – Приладожское" произошел инцидент с участием несовершеннолетних. 14 июня около 17:00 17-летняя пассажирка мотоцикла получила травму ноги после того, как ее ступня соскользнула с подножки и попала в колесо транспортного средства.

По предварительным данным, молодой человек, управлявший мотоциклом, высадил пострадавшую и покинул место происшествия, не вызвав скорую помощь и не сообщив о случившемся в правоохранительные органы. Девушку доставили в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего. Принимаются меры к установлению личности и задержанию мотоциклиста, который также является несовершеннолетним.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция Невского района разыскивает стрелявшего по прохожим на улице Крыленко.

Фото: Piter.TV