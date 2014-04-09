Полиция Невского района разыскивает стрелявшего по прохожим на улице Крыленко

Пострадавший с травмой груди уже обратился за медицинской помощью.

14 июня в 18:09 в полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило сообщение из травмпункта о госпитализации 34-летнего местного жителя с огнестрельным ранением груди. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

По словам потерпевшего, инцидент произошел вечером 11 июня около 22:00 возле дома 17, корпус 2 по улице Крыленко. Неизвестный мужчина произвел в него выстрел из пневматического оружия и скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, изучает записи камер видеонаблюдения и опрашивает возможных свидетелей.

ОМВД России по Невскому району обращается к жителям с просьбой сообщить любую информацию о стрелке по телефонам: 102 (с мобильного) или (812) 573-21-19 (дежурная часть). Личность злоумышленника пока не установлена.

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Фото: Piter.TV