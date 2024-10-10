В Мурино задержан подозреваемый в разбойном нападении на прохожего

Все обстоятельства инцидента выясняются.

12 июня в полицию Всеволожского района поступило сообщение о нападении на 50-летнего мужчину у дома 1 по улице Шувалова в Мурино.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двое неизвестных избили прохожего и похитили его мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Благодаря оперативным действиям полиции, одного из подозреваемых задержали менее чем за час после происшествия.

Им оказался 21-летний житель поселка Парголово. При задержании у него был обнаружен и изъят похищенный телефон. Установлено, что задержанный ранее был судим за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Полиция продолжает розыск второго участника нападения.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам разрешили кричать по утрам по согласованию.

Фото: Piter.TV