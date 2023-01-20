Петербуржцам разрешили кричать по утрам по согласованию

Утренние "кричалки" могут стать новой легальной городской традицией — если организаторы будут соблюдать правила.

Власти Санкт-Петербурга официально разрешили горожанам проводить коллективные утренние "кричалки" на набережных Невы — при условии согласования мероприятий. Поводом стало стихийное движение, которое запустил местный блогер.

Все началось с того, что молодой человек каждое утро в 7:00 выходил на Троицкий мост и громко кричал на восходе солнца, снимая это на видео. По его словам, такой ритуал помогал снимать стресс и заряжаться энергией. Вскоре к нему присоединились десятки последователей, создавая шумовые перформансы над водой.

Полиция сначала расценила стихийные сборы как несанкционированные митинги и грозила штрафами до 20 тысяч рублей. Однако теперь, как сообщил сам блогер в соцсетях, городские власти предложили компромисс: кричать можно, но только при официальном согласовании.

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Видео: hadunkin_art