В Петербурге за неделю клещи укусили 126 детей

Один ребёнок заражён энцефалитом.

За период с 5 по 11 июня в медицинские учреждения Санкт-Петербурга обратились 936 человек, пострадавших от укусов клещей, из них 126 - дети. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области, среди пострадавших зарегистрировано три случая клещевого энцефалита (включая одного ребенка) и 25 случаев заболевания боррелиозом (четверо из них - дети).

Наибольшее количество укусов зафиксировано в Приморском районе (63 случая), за ним следуют Пушкинский (28 случаев) и Курортный (27 случаев) районы. Всего в пределах городской черты отмечено 189 случаев присасывания клещей, которые распределились по 13 районам города.

Врачи напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности: использования репеллентов, ношения защитной одежды при посещении парков и лесных зон, а также тщательного осмотра тела после прогулок на природе. При обнаружении присосавшегося клеща следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее Piter.TV сообщал, что в петербургском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по педикулезу остается стабильной.

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