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В петербургском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по педикулезу остается стабильной
Сегодня, 13:03
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В петербургском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по педикулезу остается стабильной

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В городе с начала года выявили 1,1 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти заявили о том, что эпидемиологическая ситуация по педикулезу на территории региона остается стабильной. 

В городе с начала года выявили 1,1 тыс. случаев педикулеза. За весь прошлый год зафиксировали всего 2,5 тыс. случаев. В области за январь-апрель зарегистрировали 82 случая, за 2024 год – 198 случаев. 

Педикулез – это заболевание, вызванное паразитическими насекомыми – вшами, которое чаще всего поражает детей школьного возраста. Заражение происходит контактным путем, например, при обмене головными уборами, шарфами, одеждой с капюшонами, расческами, наушниками. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Симптомы: зуд и расчесы кожи головы, огрубление и пигментация кожи, образование колтуна. Чтобы избежать заражения, рекомендуется регулярно мыть тело, менять нательное и постельное белье, ежедневно расчесываться, избегать пользования чужими предметами личного ухода. 

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 1,6 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: педикулез, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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