В петербургском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по педикулезу остается стабильной

В городе с начала года выявили 1,1 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти заявили о том, что эпидемиологическая ситуация по педикулезу на территории региона остается стабильной.

В городе с начала года выявили 1,1 тыс. случаев педикулеза. За весь прошлый год зафиксировали всего 2,5 тыс. случаев. В области за январь-апрель зарегистрировали 82 случая, за 2024 год – 198 случаев.

Педикулез – это заболевание, вызванное паразитическими насекомыми – вшами, которое чаще всего поражает детей школьного возраста. Заражение происходит контактным путем, например, при обмене головными уборами, шарфами, одеждой с капюшонами, расческами, наушниками. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Симптомы: зуд и расчесы кожи головы, огрубление и пигментация кожи, образование колтуна. Чтобы избежать заражения, рекомендуется регулярно мыть тело, менять нательное и постельное белье, ежедневно расчесываться, избегать пользования чужими предметами личного ухода.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 1,6 тыс. человек.

Фото: Piter.TV