За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи покусали 1,6 тыс. человек

В городе зарегистрировано четыре случая заболевания энцефалитом и 10 случаев – боррелиозом.

В Петербурге и Ленобласти за неделю клещи покусали 1,6 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 29 мая.

В больницы города по поводу присасывания насекомых обратились 959 жителей, включая 139 детей. В черте Северной столицы пострадали 163 человека. Чаще всего клещи атаковали в Пушкинском (33), Курортном (32), Колпинском (15), Выборгском (14) и Приморском (12) районах. Зарегистрировано четыре случая заболевания энцефалитом и 10 случаев – боррелиозом. Привились 5,7 петербуржцев (837 детей). Обработано свыше 500 гектаров территории.

В области по поводу укусов в медицинские учреждения обратились 696 человек. Топ-5 районов по присасыванию клещей: Тихвинский (140), Гатчинский (72), Подпорожский (70), Бокситогорский (60) и Киришский (53). Один житель заболел энцефалитом, у двоих зафиксировали боррелиоз. Прививку поставили 1,3 тыс. человек. Специалисты обработали более 1,9 тыс. гектаров земли.

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