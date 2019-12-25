Умер солист Мариинского театра Юрий Марусин на 77-м году жизни

Юрий Марусин в 1980 году стал солистом Кировского (ныне Мариинского) театра.

В среду, 27 июля, стало известно, что на 77-м году жизни скончался один из ведущих солистов оперы Мариинского театра, народный артист России Юрий Марусин. Об этом сообщили в театре.

В пресс-службе театра написали, что "Юрий Михайлович скончался 27 июля, это произошло ночью. Ему было 76 лет".

Юрий Марусин закончил Ленинградскую консерваторию. В 1980 году стал солистом Кировского (ныне Мариинского) театра. В его репертуаре было более 50 теноровых партий отечественного и мирового репертуара. В 1982 году музыкальное общество Италии наградило его бюстом Джузеппе Верди и дипломом как лучшего иностранного певца сезона за исполнение партии Габриэля в опере "Симон Бокканегра". Он был лауреатом международных конкурсов в Венгрии, Италии и Болгарии. В 2008 году его наградили Орденом Почета.

Фото: kino-teatr.ru



