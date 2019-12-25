В Петербурге 17-летняя туристка попала в реанимацию после падения с электросамоката

Она упала и ударилась головой.

Несовершеннолетняя туристка оказалась в реанимации после катания на электросамокате по Петербургу. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 12 июня 17-летнюю жительницу Калининградской области доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей затылочной области. В тяжёлом состоянии её поместили в реанимацию.

Как оказалось, около шести утра она упала с электросамоката у дома 120 по Московскому проспекту и ударилась головой.

В начале июня выпивший мужчина на электросамокате сбил ребёнка на Дворцовой набережной.

Фото: Piter.tv (создано с помощью GigaChat)