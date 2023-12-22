Выпивший мужчина на электросамокате сбил ребёнка на Дворцовой набережной

Мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с кикшерингом, где пострадал 7-летний ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 4 по Дворцовой набережной 2 июня 31-летний житель Гатчинского района, управляя электросамокатом (кикшеринг) в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на переходившего проезжую часть в сопровождении мамы 7-летнего ребенка.

Мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

В отношении самокатчика возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Ранее полицейские задержали петербуржца, который избил подростка на самокате.

Фото: Piter.tv