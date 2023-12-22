Полицейские задержали петербуржца, который избил подростка на самокате

Подросток на пешеходном переходе зацепил 5-летнего мальчика.

Полицейскими проводится проверка по факту инцидента с несовершеннолетним самокатчиком в Выборгском районе Петербурга. Подробности вечером 2 июня сообщили правоохранители.

Около половины четвёртого утра 31 мая в полицию из больницы поступила телефонограмма, о том, вечером к ним обратился 15-летнний подросток с множественными травами головы. Со слов мальчика, он был избит неизвестным во время катания на самокате по улице Федора Абрамова.

Было установлено, что 30 мая в 18:00 подросток вместе с двумя приятелями, передвигаясь втроем на одном самокате, на перекрестке улицы Федора Абрамова и улицы Николая Рубцова, не спешившись, пересекали проезжую часть и задели 5-летнего ребёнка. Малолетний переходил дорогу в сопровождении родителей. После этого отец малыша ударил подростка, который управлял самокатом. Пострадавший 15-летний юноша был госпитализирован.

Отец малолетнего ребёнка 1 июня был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения петербуржцем подростка на самокате.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)