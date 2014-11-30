Рейс из Петербурга в Анталью задержали на восемь часов

Пассажиры находились в зале ожидания аэропорта Пулково с 04:00.

Рейс самолета из Петербурга в Анталью авиакомпании Corendon Airlines 16 июня задержали на более чем восемь часов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пассажиры находились в зале ожидания аэропорта Пулково с 04:00. Вылет в Турцию был запланирован на 12:50.

В аэропорту Пулково организована мобильная приемная, с пассажирами работает и принимает заявления помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Кирилл Берчанский. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее не вовремя вылетели в Петербург туристы из Антальи. Перевозчиком являлась та же авиакомпания – Corendon Airlines. Пассажирам предоставили еду и напитки, но в гостиницу не заселили.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры