Петербуржцы ожидали вылета из Антальи более восьми часов

Самолет вылетел в Петербург в 07:37.

Пассажиры рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines из Антальи в Петербург ожидали вылета более восьми часов в ночь с 15 на 16 июня. Об этом пишет 78.ru.

Согласно расписанию, самолет должен был отправиться в аэропорт Пулково в субботу в 22:55, однако по неизвестной причине его задержали. Пассажиры отметили, что им предоставили еду и напитки, но в гостиницу не заселили. К 06:00 удалось связаться с представителем авиакомпании. Он заявил, что капитан отдыхает и прибудет в течение часа.

Самолет вылетел в Петербург в 07:37. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее самолет авиакомпании Smartavia рейсом из Петербурга в Москву совершил вынужденную посадку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)