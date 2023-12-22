Самолет авиакомпании Smartavia рейсом из Петербурга в Москву совершил вынужденную посадку

На борту находились 186 пассажиров, 183 из них благополучно высажены.

Северо-Западная транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров авиарейса Петербург — Москва. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Самолет авиакомпании Smartavia из-за погодных условий на территории аэропорта Шереметьево 3 июня совершил вынужденную посадку в Домодедово. На борту находились 186 пассажиров, 183 из них благополучно высажены. Трое проследовали в аэропорт назначения – Шереметьево.

Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)