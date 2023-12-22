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Самолет авиакомпании Smartavia рейсом из Петербурга в Москву совершил вынужденную посадку
Вчера, 22:31
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Самолет авиакомпании Smartavia рейсом из Петербурга в Москву совершил вынужденную посадку

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На борту находились 186 пассажиров, 183 из них благополучно высажены.

Северо-Западная транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров авиарейса Петербург — Москва. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Самолет авиакомпании Smartavia из-за погодных условий на территории  аэропорта Шереметьево 3 июня совершил вынужденную посадку в Домодедово. На борту находились 186 пассажиров, 183 из них благополучно высажены. Трое проследовали в аэропорт назначения – Шереметьево.

Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований    примет меры реагирования.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: рейс из Петербурга сел в Мурманске из-за повреждения стойки шасси.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: smartavia, северо-западная транспортная прокуратура, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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