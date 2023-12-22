Рейс из Петербурга сел в Мурманске из-за повреждения стойки шасси

На борту находились три члена экипажа. При происшествии никто не пострадал.

В Мурманске самолёт, вылетевший 31 мая из Петербурга, совершил аварийную посадку. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Пулково, пишет spb.aif.ru.

По предварительным данным, у самолёта "Цессна-182" повредилась стойка шасси. Кроме того, при посадке и движении по взлётно-посадочной полосе пострадала покрышка.

На борту находились три члена экипажа. При происшествии никто не пострадал. В настоящее время борт отбуксирован, специалисты готовятся к его осмотру. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры уточнили, что самолёт принимал участие в плановых мероприятиях по обеспечению безопасности лесов в пожароопасный период.

Задержек рейсов не было. Проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково отказывается от парковочных талонов.

Фото: Piter.TV