При этом, в парковочном комплексе и транзитных зонах талон по-прежнему выдаётся – его необходимо сохранить до выезда.

Петербургский аэропорт Пулково отказывается от парковочных талонов. Аэропорт тестирует систему безбилетного проезда на автомобиле по дороге к центральному пассажирскому терминалу, сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Водителям не нужно брать талон на въезде – номер автомобиля будет автоматически распознан и зафиксирован. При выезде шлагбаум откроется автоматически. Время бесплатного нахождения в зоне прилёта и вылета – 15 минут. Если вы пробыли дольше, оплатить парковку можно в терминале оплаты, не выходя из машины. Повторный въезд на территорию аэропорта в течение 30 минут – платный.

При этом, в парковочном комплексе и транзитных зонах талон по-прежнему выдаётся – его необходимо сохранить до выезда.

Ранее на Piter.tv: Тарифы на парковку в Пулково подорожали.

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Фото: Telegram/ Аэропорт Пулково