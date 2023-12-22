Тарифы на парковку в Пулково подорожали

Ранее водителям приходилось платить 200 рублей за 30 минут парковки на территории аэропорта, а в часы пик ставка поднималась до 250 рублей за полчаса. Теперь же за 30 минут на краткосрочной парковке необходимо заплатить 350 рублей, что на 75% больше.

Стоимость одного часа краткосрочной парковки в аэропорту Пулково увеличилась на 75%, указано на официальном сайте воздушной гавани. Новые тарифы вступили в силу 11 мая. Ранее водителям приходилось платить 200 рублей за 30 минут парковки на территории аэропорта, а в часы пик ставка поднималась до 250 рублей за полчаса. Теперь же за 30 минут на краткосрочной парковке необходимо заплатить 350 рублей, что на 75% больше. Таким образом, один час стоянки теперь стоит 700 рублей.

В аэропорту Пулково есть несколько видов парковочных зон. На Пулковском шоссе есть бесплатная территория. Самая большая по площади (долгосрочная, P4) предлагает место от 1500 рублей в сутки. Также есть универсальная зона, где стоимость парковочного места составляет 1000 рублей за один час и 2000 рублей за сутки.

Ранее в Пулково были введены временные ограничения на прием багажа в пищевой пленке. В аэропорту уточнили, что такие чемоданы приниматься не будут, и рекомендовали пользоваться услугами упаковки багажа в аэропорту. Минимальная цена на эту услугу составляет 800 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что с 13 июня из Петербурга начнут летать самолёты в Батуми.

Фото: Piter.TV