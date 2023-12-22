С 13 июня из Петербурга начнут летать самолёты в Батуми

Самолёты будут отправляться по четвергам и субботам.

Из аэропорта Пулково откроются рейсы в Батуми. Об этом сообщил оператор аэропорта Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Батуми – Санкт-Петербург будет выполнять авиакомпания Red Wings с 13 июня по 26 октября дважды в неделю: по четвергам и субботам.

Вылет из Пулково запланирован в 15:05, прибытие – в 20:25. Вылет из Батуми – в 21:25, прибытие в Санкт-Петербург – в 01:00.

Авиасообщение по маршруту возобновляется впервые с 2019 года.

Ранее метро до "Экспофорума" и Пулково показали в Петербурге.

Фото: unsplash