Метро до "Экспофорума" и Пулково показали в Петербурге

Окончательная станция линии будет находиться в микрорайоне Детскосельский.

Во время своего отчетного выступления перед городским парламентом, губернатор Петербурга представил план развития метро в городе. Он подчеркнул, что новый участок Кировско-Выборгской (красной) линии метро будет проходить через конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" и аэропорт Пулково.

Затем линия будет продолжена к "Технологической долине", где разместятся кампусы университетов Петербурга и новые жилые кварталы Пушкинского района. Окончательная станция линии будет находиться в микрорайоне Детскосельский.

Губернатор обозначил расширение красной ветки как одну из трех ключевых точек роста города в ближайшем будущем. Помимо строительства метро, к стратегическим объектам развития относятся Широтная магистраль скоростного движения, магистрали М-32, М-49 от Приморского шоссе до ЗСД и магистрали М-1 — дублер Приморского шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году бюджет Петербурга намерены увеличить до 2 трлн рублей.

Фото: скриншот трансляции пресс-службы Смольного