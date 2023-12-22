К 2030 году бюджет Петербурга намерены увеличить до 2 трлн рублей

Также отмечается, что за последние 5 лет Петербургу под руководством градоначальника уже удавалось кратно увеличивать доходы.

В ходе ежегодного отчета в БКЗ "Октябрьский" 14 мая губернатор Петербурга заявил, что городской бюджет к 2030 году намерены увеличить до 2 трлн рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также отмечается, что за последние 5 лет Петербургу под руководством градоначальника уже удавалось кратно увеличивать доходы: с 580 млрд в 2018 году до 1 трлн 148 млрд в 2023-м.

Кроме того, в Петербурге еще одна цель на 2030 год – добиться повышения среднемесячной заработной платы до 180 тыс. рублей. В 2023 году она составила 95,1 тыс. рублей, а по прогнозам на 2024-й уровень средней зарплаты должен вырасти до 102,8 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 сентября 2024 года по поручению губернатора Петербурга все детские сады в городе станут бесплатными.

Фото: Piter.TV