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По факту схода вагонов грузового поезда на станции Волковская проводят проверку

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Происшествие не привело к сбоям в расписании движения пассажирских поездов

Прокуратура инициировала проверку по факту инцидента с грузовым составом. 25 августа на станции Волковская с рельсов сошли два вагона.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, согласно предварительным данным, пострадавших нет. Происшествие не привело к сбоям в расписании движения пассажирских поездов.

Надзорное ведомство изучит соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при организации маневровых работ или прохождении состава через станцию.

Ранее мы сообщили о том, что пассажирский теплоход задел пролет Троицкого моста в Петербурге.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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