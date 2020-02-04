Суд арестовал скандального пассажира из самолета рейса Анталья – Петербург

Когда стюардесса попросила петербуржца успокоиться, он схватил ее за шею и протащил по судну.

Сегодня, 9 июля, Московский районный суд арестовал буйного горожанина Александра Иванова, который напал на бортпроводника самолета. Дебошира отправили под стражу до 5 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел, когда петербуржец летел из Антальи в Северную столицу. Пьяный пассажир начал приставать к бортпроводникам и говорить грубые слова в их адрес, используя крепкое словцо. На замечания командира судна он не реагировал.

Когда стюардесса попросила петербуржца успокоиться, он схватил ее за шею и протащил по судну.

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Фото: Piter.tv