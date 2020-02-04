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Суд арестовал скандального пассажира из самолета рейса Анталья – Петербург
Сегодня, 20:15
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Суд арестовал скандального пассажира из самолета рейса Анталья – Петербург

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Когда стюардесса попросила петербуржца успокоиться, он схватил ее за шею и протащил по судну.

Сегодня, 9 июля, Московский районный суд арестовал буйного горожанина Александра Иванова, который напал на бортпроводника самолета. Дебошира отправили под стражу до 5 сентября.  Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Инцидент произошел, когда петербуржец летел из Антальи в Северную столицу. Пьяный пассажир начал приставать к бортпроводникам и говорить грубые слова в их адрес, используя крепкое словцо. На замечания командира судна он не реагировал. 

Когда стюардесса попросила петербуржца успокоиться, он схватил ее за шею и протащил по судну.

Ранее на Piter.tv: под электричку возле станции Ланская попал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: анталья петербург, отправил под стражу пассажира, самолет, суд
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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