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Под электричку возле станции Ланская попал мужчина
Сегодня, 19:45
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Под электричку возле станции Ланская попал мужчина

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Колесами поезда ему отрезало голень.

На рельсах между станциями Удельная и Ланская петербуржец попал под электричку. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Несчастье произошло сегодня, 8 июля, в 17:30. Свидетели случившегося услышали гудок поезда и скрежет металла. Под составом оказался мужчина. 

Колесами электрички ему отрезало голень. За пострадавшим приехала реанимация. 

Из-за случившегося поезд простоял на месте 40 минут. Состав ехал в Выборг. 

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Фото: Мегаполис

 

Теги: ланская, мчс, оторвало ногу, поезда, попал под электричку, ржд, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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