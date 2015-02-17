Под электричку возле станции Ланская попал мужчина

На рельсах между станциями Удельная и Ланская петербуржец попал под электричку. Об этом сообщили в "Мегаполисе".
Несчастье произошло сегодня, 8 июля, в 17:30. Свидетели случившегося услышали гудок поезда и скрежет металла. Под составом оказался мужчина.
Колесами электрички ему отрезало голень. За пострадавшим приехала реанимация.
Из-за случившегося поезд простоял на месте 40 минут. Состав ехал в Выборг.
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Фото: Мегаполис
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