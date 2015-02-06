Участников фестиваля Epic Con эвакуируют в Петербурге

Фанаты кино и компьютерных игр отстояли большую очередь, а спустя часов их попросили выйти на улицу.

В Петербурге участников фестиваля Epic Con эвакуировали. Об этом сообщили в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Ценители компьютерных игр, кино и косплея отстояли большую очередь. Спустя пару часов фанатов субкультуры попросили покинуть здание Design district DAA на Красногвардейской площади.

Администрацией комплекса принято решение об эвакуации! Просим всех покинуть территорию комплекса DAA! Просим вас следовать указаниям службы безопасности и покинуть территорию выставочного комплекса DAA, воспользовавшись ближайшим к вам выходом. Epic Con

Как уточнили организаторы фестиваля, им прошла информация о возможной угрозе жизни и здоровью посетителей мероприятия, поэтому были предприняты меры по эвакуации посетителей в безопасное место. Со стороны администрации проведены необходимые мероприятия. В воскресенье мероприятие состоится в запланированном режиме.

Ранее на Piter.tv: на фестиваль Epic Con выстроилась огромная очередь из петербуржцев.

Фото: ВКонтакте / Epic Con Saint Petersburg