Сегодня, 9 июля, в Петербурге открылся фестиваль кино, компьютерных игр и фантастики Epic Con. Мероприятие проходит в выставочном комплексе Design district DAA на Красногвардейской площади. На встречу выстроилась огромная очередь, рассказали свидетели.
Судя по фото, участники фестиваля провели не меньше часа в очереди, чтобы посмотреть на шоу-программу, показать себя в конкурсах и научиться новому в мастер-классах.
Добавим, что фестиваль рассчитан на два дня. Завтра, 10 июля, его тоже можно посетить. Посетителям покажут интерактивные стенды, пригласят принять участие в квестах, проведут экскурсии на выставках.
Ранее на Piter.tv: с 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом.
Фото: Вконтакте / Егор Нефедов
На фестиваль Epic Con выстроилась огромная очередь из петербуржцев
Судя по фото, участники фестиваля провели не меньше часа в толпе.
Сегодня, 9 июля, в Петербурге открылся фестиваль кино, компьютерных игр и фантастики Epic Con. Мероприятие проходит в выставочном комплексе Design district DAA на Красногвардейской площади. На встречу выстроилась огромная очередь, рассказали свидетели.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все