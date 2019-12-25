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На фестиваль Epic Con выстроилась огромная очередь из петербуржцев
Сегодня, 19:00
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На фестиваль Epic Con выстроилась огромная очередь из петербуржцев

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Судя по фото, участники фестиваля провели не меньше часа в толпе.

Сегодня, 9 июля, в Петербурге открылся фестиваль кино, компьютерных игр и фантастики Epic Con. Мероприятие проходит в выставочном комплексе Design district DAA на Красногвардейской площади. На встречу выстроилась огромная очередь, рассказали свидетели.

Судя по фото, участники фестиваля провели не меньше часа в очереди, чтобы посмотреть на шоу-программу, показать себя в конкурсах и научиться новому в мастер-классах.

Добавим, что фестиваль рассчитан на два дня. Завтра, 10 июля, его тоже можно посетить. Посетителям покажут интерактивные стенды, пригласят принять участие в квестах, проведут экскурсии на выставках.

Ранее на Piter.tv: с 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом.

Фото: Вконтакте / Егор Нефедов

Теги: epic con, очередь, субкультура, фестивали спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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