На фестиваль Epic Con выстроилась огромная очередь из петербуржцев

Судя по фото, участники фестиваля провели не меньше часа в толпе.

Сегодня, 9 июля, в Петербурге открылся фестиваль кино, компьютерных игр и фантастики Epic Con. Мероприятие проходит в выставочном комплексе Design district DAA на Красногвардейской площади. На встречу выстроилась огромная очередь, рассказали свидетели.



Судя по фото, участники фестиваля провели не меньше часа в очереди, чтобы посмотреть на шоу-программу, показать себя в конкурсах и научиться новому в мастер-классах.



Добавим, что фестиваль рассчитан на два дня. Завтра, 10 июля, его тоже можно посетить. Посетителям покажут интерактивные стенды, пригласят принять участие в квестах, проведут экскурсии на выставках.



Ранее на Piter.tv: с 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом.



Фото: Вконтакте / Егор Нефедов