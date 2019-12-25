С 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом

Мероприятие проведут на территории Ботанического сада.

С 11 по 17 июля в Петербурге будет проводиться фестиваль под открытым небом Summer Music Park. Чтобы попасть на концерт, нужно купить входной билет в Ботанический сад, который будет действовать в течение всего дня. Об этом сообщили в группе Summer Music Park в социальной сети "ВКонтакте".

Фестиваль откроет концерт пианиста Бориса Березовского. Петербуржцы смогут насладиться музыкой Бетховена, Шопена, Рахманинова и Стравинского.

Посетители смогут послушать рок, джаз и классику. На фестивале выступят артисты из Мариинского театра, Санкт‑Петербургской филармонии и другие известные деятели искусств.

Кроме того, для гостей проведут экскурсии по Ботаническому саду. Посетители узнают много фактов о растениях.

Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Ботаническом саду проведут фестиваль азиатских растений.

Фото: ВКонтакте / Екатерина Агалакова