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С 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом
Сегодня, 18:45
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С 11 по 17 июля петербуржцы смогут посетить музыкальный фестиваль Summer Music Park под открытым небом

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Мероприятие проведут на территории Ботанического сада.

С 11 по 17 июля в Петербурге будет проводиться фестиваль  под открытым небом Summer Music Park. Чтобы попасть на концерт, нужно купить входной билет в Ботанический сад, который будет действовать в течение всего дня. Об этом сообщили в группе Summer Music Park в социальной сети "ВКонтакте". 

Фестиваль откроет концерт пианиста Бориса Березовского. Петербуржцы смогут насладиться музыкой  Бетховена, Шопена, Рахманинова и Стравинского.

Посетители смогут послушать рок, джаз и классику. На фестивале выступят артисты из Мариинского театра, Санкт‑Петербургской филармонии и другие известные деятели искусств. 

Кроме того, для гостей проведут экскурсии по Ботаническому саду. Посетители узнают много фактов о растениях.

Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Ботаническом саду проведут фестиваль азиатских растений.

Фото: ВКонтакте / Екатерина Агалакова

 

 

Теги: ботанический сад, музыкальный флешмоб, фестиваль под открытым небом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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