Жителей Петербурга предупредили о дождях и грозах 3 июля

Спасатели дали рекомендации, обеспечивающие безопасность.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 3 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра пройдут кратковременные дожди, также прогнозируют грозу и порывы ветра до 20 м/с.

Спасатели дали рекомендации, обеспечивающие безопасность. Если находитесь дома, закройте двери и окна, исключите сквозняки, выключите телевизор, электроприборы и антенну. Когда гроза настигает на улице, избегайте контакта с металлическими предметами, не укрывайтесь под деревьями и не разговаривайте по мобильному телефону.

Находясь у водоема, немедленно покиньте воду и отойдите от береговой линии, будучи в лодке, причальте к берегу. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

При этом, как обещал синоптик Александр Колесов, в четверг поднимется температура воздуха, составив +26...+28 градусов.

Фото: Piter.TV