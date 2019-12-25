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Жителей Петербурга предупредили о дождях и грозах 3 июля
Сегодня, 15:23
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Жителей Петербурга предупредили о дождях и грозах 3 июля

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Спасатели дали рекомендации, обеспечивающие безопасность.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 3 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра пройдут кратковременные дожди, также прогнозируют грозу и порывы ветра до 20 м/с. 

Спасатели дали рекомендации, обеспечивающие безопасность. Если находитесь дома, закройте двери и окна, исключите сквозняки, выключите телевизор, электроприборы и антенну. Когда гроза настигает на улице, избегайте контакта с металлическими предметами, не укрывайтесь под деревьями и не разговаривайте по мобильному телефону. 

Находясь у водоема, немедленно покиньте воду и отойдите от береговой линии, будучи в лодке, причальте к берегу. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

При этом, как обещал синоптик Александр Колесов, в четверг поднимется температура воздуха, составив +26...+28 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гроза, дожди, жара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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