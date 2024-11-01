Кактус весом в 200 килограммов упал в Ботаническом саду Петра Великого

На растение надели "пояс" из старого шланга, внутри располагался трос.

В Ботаническом саду Петра Великого упал эхинокактус Грузона весом в 200 килограммов, которому около 100 лет. Об этом сообщила главный агроном Ботанического института имени В. Л. Комарова Евгения Романова на своей странице во "ВКонтакте".

Просто взять и приподнять его было невозможно, но наши оранжерейные джентльмены смогли это сделать при помощи рычагов. Евгения Романова, агроном Ботанического института имени В. Л. Комарова

На эхинокактус надели "пояс" из старого шланга, внутри располагался трос. Его перекинули через потолочную балку и зафиксировали. Так, растение встало в полный рост, теперь оно держится тросом.

Спасибо нашим мужчинам-садоводам, помогли поставить "на место" здоровенное и колючее растение, несмотря на полученные в процессе травмы. Надеюсь, что лет 10 кактус еще постоит. Евгения Романова, агроном Ботанического института имени В. Л. Комарова

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Фото: ВКонтакте / Евгения Романова