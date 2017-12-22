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На этих выходных в Ботаническом саду проведут фестиваль азиатских растений
Сегодня, 9:27
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На этих выходных в Ботаническом саду проведут фестиваль азиатских растений

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Попасть на мероприятие можно с 10:00 до 17:30.

Сегодня, 9 июля, в Ботаническом саду Петра Великого стартует фестиваль азиатской культуры "Бамбук на ветру". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Посетителям покажут азиатские растения. Кроме того, для гостей подготовили мастер-класс по оригами, экспозицию из коллекции летних кимоно и выставку суми-э и китайской каллиграфии.

Отметим, что фестиваль завершится вечером 10 июля. Попасть на мероприятие можно с 10:00 до 17:30. Билеты в кассах продают до 16:30.

Ранее на Piter.tv: из-за циклона в Петербурге 9 июля выпадут осадки.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН

Теги: азиатские растения, ботанический сад, куда сходить, природа, фестиваль бамбук на ветру
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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