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Из-за циклона в Петербурге 9 июля выпадут осадки
Сегодня, 9:01
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Из-за циклона в Петербурге 9 июля выпадут осадки

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Столбики термометров покажут +21...+26 градусов.

Сегодня, 9 июля, циклон принесет в Петербург дожди. В субботу в некоторых районах прогремит гром. Небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Столбики термометров покажут +21...+26 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. При грозе возможны порывы. 

Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. Синоптик отметил, что и 10 июля погода будет дождливой, но теплой.

Ранее на Piter.tv: петербуржца на резиновой лодке унесло в Ладожское озеро.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, природа, прогноз, центр фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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