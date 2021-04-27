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Петербуржца на резиновой лодке унесло в Ладожское озеро
Вчера, 22:21
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Петербуржца на резиновой лодке унесло в Ладожское озеро

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Сотрудники службы обнаружили дрейфующую лодку и доставили пострадавшего на берег.

В пятницу, 8 июля, пожилого мужчину на резиновой лодке унесло в Ладожское озеро. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Днем спасателям поступило сообщение, что пожилой мужчина на резиновой лодке не может вернуться на берег с акватории Ладожского озера. Сотрудники службы обнаружили дрейфующую лодку и доставили пострадавшего на берег.

Ранее в Ленобласти побили рекорд 2016 года по вылову корюшки. 

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ладожское озеро, резиновая лодка, унесло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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