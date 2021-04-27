В Ленобласти побили рекорд 2016 года по вылову корюшки

Отмечается, что это самый большой улов за последние шесть лет.

С начала 2022 года рыбодобывающие предприятия Ленобласти поймали 1 071 тонну ладожской корюшки. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что это самый большой улов за последние шесть лет. По предварительным данным, улов водных ресурсов составил с начала года 11,7 тыс. тонн – 52% годового плана, выращено 6,6 тыс. тонн – 51%, произведено 23,3 тыс. тонн товарной рыбоводной продукции – 68,5%. В пресс-службе отмечают, что в рыбной отрасли Ленинградской области трудятся около 2,5 тыс. человек.

Напомним, что в корюшке из Финского залива обнаружили паразитов. Специалист отметила, что это был первый случай выявления такого паразита в рыбе из Финского залива. Обычно анизакиды встречаются у океанической рыбы. После обнаружения паразитов подведомственным учреждениям разослали информационные письма. 28 апреля у островов Приморской бухты провели проверку. Нематоду нашли только у одной рыбы из 64. Пораженные экземпляры также выявили на рынке в Тосно и в партии, которую выловили в Стрельне.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге впервые за 2 года состоялся масштабный праздник корюшки.

Фото: phxere

