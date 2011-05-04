В Петербурге впервые за 2 года состоялся масштабный праздник корюшки

В Петербурге завершился XIX Общенародный праздник корюшки. Он проходил у стен Петропавловской крепости 14 и 15 мая. Вход на мероприятие был свободным.
Посетители попробовали рыбу свежего улова. За 300 рублей предлагали порцию в 5-8 корюшек. На сцене выступали Заслуженный артист РФ Иван Беседин, Оксана Мостовая, артисты продюсерского центра Игоря Крутого и другие.
На протяжении 3,5 часов рыбаки показывали свое мастерство и ловили рыбу. Конкурс проходил с участием судейской бригады. Во время акции "Зарыбление" жители и гости города выпускали в Неву мальков лосося.
Дети и взрослые вместе раскрашивали огромное изображение корюшки. Художник Валерий Иванов придумал, чтобы посетители сделали самую большую раскраску в мире на холсте.
Также Piter.tv показал, как прошел праздник корюшки в Новой Ладоге.
Видео: Анастасия Покровская, Дарья Гавриленко для Piter.tv
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