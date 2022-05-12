В корюшке из Финского залива обнаружили паразитов

Как они туда попали — пока неизвестно. Такой вид характерен для рыбы из океана.

Качество корюшки в Петербурге контролирует государственная ветеринарная служба. Рыба поступает в продажу на легальных точках только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Об этом рассказала на пресс-конференции сотрудник Управления ветеринарии Ленобласти Ольга Кузьмина, ее слова передал "Петербургский дневник".

Кузьмина рассказала о ситуации с рыбой после разговоров о том, что в корюшке нашли паразитов.

В рамках обычного рутинного обхода 20 апреля в относительно небольшой партии корюшки было выявлено 50-процентное поражение нематодами семейства Aniskidae. Корюшка была выловлена в Выборгском районе вблизи города Приморска. Согласно положению о безопасности рыбной продукции вся рыба, которая имеет поражение жизнеспособными личинками или паразитами, не подлежит выпуску в обращение, а подлежит обеззараживанию. Ольга Кузьмина.

Специалист отметила, что это был первый случай выявления такого паразита в рыбе из Финского залива. Обычно анизакиды встречаются у океанической рыбы.

После обнаружения паразитов подведомственным учреждениям разослали информационные письма. 28 апреля у островов Приморской бухты провели проверку. Нематоду нашли только у одной рыбы из 64. Пораженные экземпляры также выявили на рынке в Тосно и в партии, которую выловили в Стрельне.

Паразиты погибают при заморозке -20 градусов или при термической обработке. Покупать рыбу стоит только в легальных точках продажи.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что 14-15 мая в Петербурге пройдет фестиваль корюшки.

Фото: Piter.tv