Милонов прокомментировал отказ Минкульта признать корюшку культурным наследием

Депутат уверен, что внесение этой рыбы в реестр позволило бы не только защитить традиционный промысел и рецептуры, но и значительно повысить узнаваемость регионального бренда на международном уровне.

Министерство культуры РФ отказалось включить петербургскую корюшку в реестр объектов нематериального культурного наследия. Об этом "Газете.Ru" сообщил автор инициативы, депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По его словам, ведомство прислало официальный ответ на его февральское обращение 2025 года к главе Минкультуры Ольге Любимовой. Комментируя решение, Милонов выразил уверенность, что чиновники в будущем пересмотрят свою позицию, но сделают это "якобы по собственному мнению", так как сейчас "смущаются" и "чужды смелым решениям".

Депутат подчеркнул, что корюшка является "особым петербургским блюдом". Он уверен, что внесение этой рыбы в реестр позволило бы не только защитить традиционный промысел и рецептуры, но и значительно повысить узнаваемость регионального бренда на международном уровне.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Корюшка идёт" в Новой Ладоге собрал гостей со всей России.

Фото: Piter.TV