Вход на фестиваль корюшки 14-15 в Петербурге будет бесплатным

Праздник будет идти с 11:00 до 18:00.

В ближайшие выходные, 14 и 15 мая, в Петербурге пройдет "Общенародный Праздник Корюшки". Он состоится впервые после двухлетнего перерыва из-за эпидемиологической обстановки.

Площадкой для проведения мероприятия станет берег Заячьего острова. Сюда в 1703 году, в год основания Петербурга, приходила на нерест корюшка.

Частью программы станут викторины, концерт, армрестлинг, перетягивание каната, гиревой спорт, бампер-бол. На фестивале выберут самого удачного рыболова. Самые смелые могут попробовать поймать рыбу голыми руками.

В рамках акции "Зарыбление" участники выпустят мальков лосося в Неву. Посетители попробуют "Генеральскую уху", приготовленную по рецепту первого генерал-губернатора Петербурга Александра Меншикова.

Отмечается, что вход на мероприятие будет бесплатным. Фестиваль пройдет с 11 до 18 часов.

Фото: Ирина Коваль