Немецкие компании сокращают персонал рекордными с коронавируса темпами

В Германии увеличивается объемы сокращений сотрудников из местных компаний.

Бизнес в Германии за первое полугодие 2025 года объявил о планах сократить 37,7 тысячи человек. Этот показатель стал максимальным для этого периода, начиная с коронавирусного кризиса в отрасли. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные, размещенные в открытом доступе Европейским мониторингом реструктуризаций.

Число немецких сотрудников, которые попадут под сокращение, увеличиыается уже третий год подряд. В первом полугодии 2022 года местный бизнес хотел уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то в 2025 году речь идет о 37,7 тысячах работников. Это наибольший показатель с 2020 года, когда местные предприятия планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников - 48,1 тысячи человек. Ранее, в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании говорили о желании уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса - 40,8 тысячи человек.

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