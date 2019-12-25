Суд вернул уборщице из Петербурга более 200 тыс. рублей за незаконное увольнение

Выяснилось, что поводом для увольнения послужил конфликт с главным инженером, который предложил ей написать заявление об уходе добровольно, иначе грозился применить процедуру увольнения "по статье".

Пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу сообщила о выполнении предприятием в Московском районе решения суда в пользу сотрудницы, потерявшей работу вследствие разногласий с руководителем.

Женщина устроилась уборщицей на предприятие, но спустя шесть месяцев приняла решение покинуть компанию, сославшись на смену места жительства. Она направила руководству соответствующее заявление, однако в тот же день отправила СМС с просьбой аннулировать своё прошение об уходе. Работодатель отклонил данное требование и официально уволил сотрудницу.

Тогда бывшая сотрудница решила защитить свои права в суде, подав иск о признании увольнения незаконным. Выяснилось, что поводом для увольнения послужил конфликт с главным инженером, который предложил ей написать заявление об уходе добровольно, иначе грозился применить процедуру увольнения "по статье".

Рассмотрев обстоятельства дела, суд встал на сторону истицы, постановив выплатить ей компенсацию среднего заработка за период вынужденного отсутствия на рабочем месте, а также компенсировать моральный ущерб. Итоговая сумма возмещения составила 202 тыс. руб., которую организация перечислила добровольно, избежав процедуры принудительного взыскания.

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Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу