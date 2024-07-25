Владелец кроссовера в Петербурге накопил 150 штрафов ГИБДД

В отношении должника заведено 157 исполнительных производств по неоплаченным административным взысканиям ГИБДД и налоговым долгам.

Судебные приставы наложили арест на внедорожник 46-летнего автомобилиста, имеющего задолженность по 150 штрафам ГИБДД. Чтобы вернуть себе право пользования машиной, владельцу пришлось быстро собрать около полумиллиона рублей, сообщили сегодня в Главном управлении ФССП России по Петербургу.

В отношении должника заведено 157 исполнительных производств по неоплаченным административным взысканиям ГИБДД и налоговым долгам. Гражданин систематически уклонялся от исполнения требований, не являлся на прием в подразделение судебных приставов. Итоговая сумма задолженности, включающая исполнительский сбор, превысила 450 тысяч рублей.

Транспортное средство нарушителя было объявлено в федеральный розыск, в результате чего принадлежащий должнику кроссовер BMW X5 2007 года выпуска обнаружился на стоянке одного из торговых комплексов во Фрунзенском районе. Приставы незамедлительно прибыли на место для оформления акта изъятия и ареста авто, однако владелец успел внести требуемую сумму.

Автовладелец своевременно осуществил безналичный перевод денежных средств на счета ведомства, благодаря чему уже спустя короткое время возобновил движение на своем автомобиле.

Ранее мы сообщили о том, что реестр должников по алиментам появился в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу