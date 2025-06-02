Реестр должников по алиментам появился в Петербурге

В реестр включаются лица, привлечённые к административной либо уголовной ответственности за неуплату алиментов своим детям или пожилым родителям, а также те, кто находится в исполнительном розыске по делам о взыскании алиментов.

Главный судебный пристав Петербурга Анна Лашкова рассказала "Петербургскому дневнику" о запуске Федеральной службой судебных приставов специального ресурса — реестра должников по алиментам. Она пояснила назначение и цели данной информационной платформы.

Лашкова разъяснила, что в реестр включаются лица, привлечённые к административной либо уголовной ответственности за неуплату алиментов своим детям или пожилым родителям, а также те, кто находится в исполнительном розыске по делам о взыскании алиментов. Данные о должнике публикуются в реестре немедленно после объявления исполнительного розыска или спустя пять суток после вынесения судом постановления о назначении наказания. Лашкова добавила, что информация о недобросовестном плательщике сохраняется там вплоть до полного расчёта по алиментам. Она также сообщила, что к настоящему моменту в реестр внесены данные почти семитысячи граждан Санкт-Петербурга, укрывающихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.

Анна Лашкова подчеркнула, что публичная доступность сведений о должниках соответствует действующему федеральному законодательству и служит удобству граждан, позволяя контролировать собственную задолженность и избегать негативных последствий невыполнения обязательств.

Лашкова выразила мнение, что особый акцент сделан на категории лиц, сознательно уклоняющихся от обязанностей по содержанию собственных детей. Такие родители ставят своих детей в затруднительную ситуацию, ограничивая доступ к необходимым вещам и услугам, будь то питание, одежда, образование или досуг. Она убеждена, что подобные действия наносят ущерб правам ребёнка, который имеет законное право на материальное обеспечение от обоих родителей. Судя по её словам, создание реестра должно способствовать формированию негативного общественного мнения в отношении неплательщиков алиментов и воспитывать чувство неприятия таких действий. Для достижения этой цели используются различные методы: информационная кампания, просветительная работа и социальная реклама, защищающая интересы детей, чьи права ущемляются отсутствием выплат.

Анна Лашкова подтвердила, что включение в реестр не подразумевает никаких новых карательных мер, помимо предусмотренных законом. Принудительные меры воздействия на должников стандартные: ограничение возможности передвижения, арест активов, изъятие имущества, административный надзор и возможное привлечение к юридической ответственности.

Наконец, она раскрыла целевую аудиторию реестра. Одним из первых пользователей станут работодатели, которым станет проще проверять кандидатов на вакансии на предмет наличия долгов по алиментам. Другая группа заинтересованных лиц — кредитные организации, решающие вопрос выдачи займов гражданам с большими алиментными обязательствами. Лашкова привела гипотетический пример женщины, которая сможет оценить моральный облик партнёра, выяснив, что он не платит алименты своему ребёнку.

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Фото: ГУ ФССП по Петербургу