В Ботаническом саду пройдет выставка "Примулы Аурикулы Северо-Запада"

Кураторы экспозиции ответят на вопросы об истории аурикул.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге 16-18 мая состоится выставка "Примулы Аурикулы Северо-Запада", которую проводят каждый год. Посетители полюбуются цветением растений, вдохновлявших садоводов и художников веками, сообщили в учреждении 13 мая.

Кураторы экспозиции ответят на вопросы об истории аурикул и дадут профессиональные рекомендации по выращиванию этих цветов.

Выставка будет интересна как опытным цветоводам, так и всем, кто ценит изысканную красоту природы. Вход по любым билетам в Сад. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Ранее мы рассказывали о том, что "Ночь музеев" пройдет в Петербурге с 17 на 18 мая. В акции поучаствуют 140 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого