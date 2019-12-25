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В заказнике "Болото Ламмин-Суо" расцвели орхидеи
Сегодня, 15:59
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В заказнике "Болото Ламмин-Суо" расцвели орхидеи

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Экологические тропы привлекают посетителей, однако в администрации Ленинградской области настоятельно советуют придерживаться обозначенных маршрутов

Заказник природного значения "Болото Ламмин-Суо" на Карельском перешейке представляет собой эталонное верховое болото, известное наличием редких северных видов орхидей, пушицы, сфагнума и сосновых деревьев. По данным пресс-службы администрации Ленинградской области, причудливые цветы уже распустились.

Экологические тропы привлекают посетителей, однако в администрации настоятельно советуют придерживаться обозначенных маршрутов, так как толщина торфа местами превышает 4 метра, а глубина некоторых оставшихся озёр достигает 12 метров.

Ранее мы сообщили о том, что случаи кражи цветов увеличились в парках Петербурга.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, цветы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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