В заказнике "Болото Ламмин-Суо" расцвели орхидеи

Экологические тропы привлекают посетителей, однако в администрации Ленинградской области настоятельно советуют придерживаться обозначенных маршрутов

Заказник природного значения "Болото Ламмин-Суо" на Карельском перешейке представляет собой эталонное верховое болото, известное наличием редких северных видов орхидей, пушицы, сфагнума и сосновых деревьев. По данным пресс-службы администрации Ленинградской области, причудливые цветы уже распустились.

Экологические тропы привлекают посетителей, однако в администрации настоятельно советуют придерживаться обозначенных маршрутов, так как толщина торфа местами превышает 4 метра, а глубина некоторых оставшихся озёр достигает 12 метров.

Ранее мы сообщили о том, что случаи кражи цветов увеличились в парках Петербурга.

Фото: Правительство Ленобласти