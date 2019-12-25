Случаи кражи цветов увеличились в парках Петербурга

Сотрудники комитета просят жителей и гостей города бережно относиться к зеленым насаждениям, не повреждать и не выкручивать декоративные растения.

Комитет по благоустройству Петербурга предупредил горожан о тревожной тенденции — увеличении случаев хищения декоративных растений из парков, скверов и улиц города.

Недавно, например, в Прилукском сквере, расположенном на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы, исчезли 13 кустиков петунии. Похожие инциденты зарегистрированы и в других местах, таких как Муринский парк, проспект Культуры, Гражданский и Светлановский проспекты.

Цветы высаживаются профессионалами исключительно для украшения и придания городу привлекательности и удобства. Сотрудники комитета просят жителей и гостей города бережно относиться к зеленым насаждениям, не повреждать и не выкручивать декоративные растения. Они также напомнили о санкциях за подобные правонарушения:

Граждане могут быть наказаны штрафом от 3 до 15 тысяч рублей;

Должностные лица несут ответственность в пределах от 15 до 30 тысяч рублей;

Юридическим лицам грозит наказание от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Такие поступки могут рассматриваться органами правопорядка как мелкое хулиганство или кража.

Если вы заметили подобное правонарушение, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону экстренных служб 112.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжается онлайн-голосование за благоустройство береговой линии Охты.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга